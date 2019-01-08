Hakan Keleş rotayı çizdi: Sivas’la Avrupa’ya

Sivasspor’un başına sürpriz bir şekilde geçip harikalar yaratan Hakan Keleş’le sohbet ettik. İşte genç hocanın sözleri: “Yıllarca profesyonel olarak oynadık. Bununla birlikte 10 yıllık da bir antrenörlük tecrübem var. Kendimi bu günler için hazırladım hep. Başkanımız da bana böyle bir şans tanıdı. Ben de bu şansın karşılığını vermek adına gecemi gündüzüme katarak emek veriyorum. Çalışmamızın karşılığını aldık bu sürede. Benim için çok güzel şeyler bunlar. Yakaladığım bu şeyi devam ettirmek istiyorum. Oyuncular bize inandı. Bizimle devam etmek istediler onlar da. Oynamayan oyuncuların birkaçına şans verdik. Tamer hoca zamanında yapamadığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerinde durduk. Mesela duran toptan gol atmaya başladık. Robinho’yu farklı şekilde oynattık. Sonuç odaklı oynamaya çalıştık. Kazanmak için iyi futboldan çok sonucu düşündük. Deplasmanda deplasman takımı gibi oynadık mesela.”

‘Robinho’ya kahrolamayız’

“Robinho’nun gitmesini hangi hoca ister! Şartlar gerektiği için biz de verdik. Oyuncuya dayalı bir sistem olmaz. Genel yapımızı takım birlikteliğine çevirdik. Tabi ki Robinho çok önemli bir oyuncuydu bizim için. O bize, biz ona çok şey kattık. Gitti diye kahrolamayız Şimdi yapacağımız transferlerle taraftarımızı yine mutlu edeceğiz.”

‘Başakşehir’e doğru karar’

“Başakşehir için doğru bir seçim. Karşılıklı uyum sağlarlar. Robinho kenarda otursa da asla sorun yapmaz. O bir takım için armağan. Çok zeki bir oyuncu. Ben bu tip oyunculara özgürlük verilmesinden yanayım sahada. Bu yüzden yıldızlar...’

‘6 oyuncu alacağız’

“5 oyuncu yolladık. 3 yabancı, 3 Türk alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Bize ne katacağı önemli bu oyuncuların. Bu yüzden dikkatliyiz. Nokta atışı yapacağız. Devre arasında bunu yapmak normalden daha zor. Bu sezon ikinci yarı çok daha zor olacak. Büyük takımlar iç sahaya gelecek.”

‘Burada para konuşulmaz’

“Sivas halkının desteği çok önemli. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Tek hedefim Sivasspor’u daha iyi yerlere getirmek. Bizim başkanımız ligin en tecrübeli başkanı. Tek sıkıntısız kulübüz. Paranın konuşulmadığı bir kulüp burası. Yönetim şeklimiz çok doğru bir şekilde gidiyor.”

‘Emre, Milli Takım’a gitmeli’

“Emre Kılınç son zamanlardaki performansıyla Milli Takımı hak ediyor. Çağrılması gerekiyor. Emre’nin bu yeni oluşumda olması gerekiyor. Ona da moral olacak ve daha da iyi olacaktır. Bence kesinlikle hak ediyor. En çok emek sarf ettiğim oyunculardan birisi. Büyük takımların da ona karşı ilgisi var.”

‘Garanti veriyorum’

“Yakaladığımız tempoyu yükselteceğiz. Gücümüze güç katıp daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz. Oyun olarak daha iyi olacağız, bunun garantisini veriyorum. Takviyelerle yarış kızışacak. Hedef ilk 10 ama 10’un içinde 5 de var.

Tunç Kayacı / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Gökay Akın