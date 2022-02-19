Hakan Keleş: Rakiplerimizden alacağımız maçlarımız var

GZT Giresunspor, Süper Lig 'in 26. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 4. kez kaybetti. Yeşil Beyazlı ekipte teknik direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi.

Kötü gidişatlarının sürdüğünü belirten Keleş, şu ifadeleri kullandı:

''Maç öncesi kötü gidişatımız vardı. Devam ediyor. Onu değiştirmek istiyorduk. Bugün kaybedecek bir oyun oynamadık, oyunun bazı bölümlerinde üstün oynadık. Bazı pozisyonları değerlendiremedik. Oyun içinde verilen ve verilmeyen fauller var. Bu biraz canımızı sıktı. Rakip belki 10 kişi kalabilirdi. Bazı konularda sıkıntılar yaşadık. Genel olarak oyunu iyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Önümüzde bir Göztepe maçı var. Artık lig daralıyor. Göztepe maçına bakacağız. Oyunu skora yansıttığımız zaman istediğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Ligin ilk yarısında da kötü gidişat yaşadık. Biraz fikstür avantajı biraz da bazı sorunlar var. Rakiplerimizden alacağımız maçlarımız var. Onları kazanıp hedeflerimize ulaşacağız inşallah''