Hakan Keleş istediği transferleri açıkladı

Süper Lig 'e kötü sonuçlarla başlayan ancak son haftalarda çıkışa geçerek düşme hattından uzaklaşan GZT Giresunspor milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Yeşil-Beyazlılar'ın hocası Hakan Keleş kampta TRT Spor'un sorularını yanıtlarken, transferle alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu.

Devre arası transferini Brezilya temsilcisi Gremio'dan Jean Pyerre'i kiralayarak açan Karadeniz ekibinde Keleş istediği oyuncuları açıkça söyledi. Keleş, " Fenerbahçe 'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadromuza katmak istiyoruz. Galatasaray 'dan Alpaslan ve Oğulcan da takımımızda görmek istediğim oyuncular. Vermek isterlerse ve oyuncular da isterse gündemimizde olur" ifadelerini kullandı.





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