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Hakan Keleş: İnşallah Sivas maçı ile telafi ederiz

Süper Ligin 11’inci haftasında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor’a 2-1 yenildi. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2021, Pazartesi 23:39 Son Güncelleme:
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Hakan Keleş: İnşallah Sivas maçı ile telafi ederiz

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç öncesi iyi bir gidişatlarının olduğunu ve kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Oyuna iyi başlamalarına ve pozisyon yakalamalarına rağmen kaptırdıkları bir topla geriye düştüklerini ifade eden Keleş, “Maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu bozarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar. Oyuna giren oyuncularda da risk aldık ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivas maçı ile telafi ederiz” dedi.

DHA

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