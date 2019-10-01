Hatayspor'da hareketli saatler yaşanıyor. İlhan Palut ve ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan Hatayspor, Hakan Keleş'le söz kesti.

Akdeniz ekibinin genç hocayla anlaşmaya çok yakın olduğu ve ufak pürüzlerinin çözülmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Uzun dönem antrenör olarak görev yaptığı kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk sınavını yardımcı antrenör olarak ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında veren Keleş, Demir Grup Sivasspor'un bu karşılaşmayı 2-1 kazanmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu müsabakanın ardından Sivasspor yönetimi, hem kırmızı-beyazlı ekip hem de Hakan Keleş için önemli bir karara imza atarak, takımı 46 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etmişti. Sivasspor'a oynattığı futbolla otoritelerden tam not alan Keleş, sezon sonu Sivasspor'la yollarını ayırmıştı.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr