Hakan Keleş: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Hakan Keleş basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mücadeleye golle başladıklarını kaydeden Keleş, "Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. 10 kişi kalana kadar da çok iyi işler yaptık. Zor bir maçtı. Bundan sonra hiç kolay maç yok zaten. Puanımızı 31'e yükselttik ve 7. sıraya yükseldik. Bizim için şu an her şey iyi gidiyor, çıkışımızda devam ediyor. Akhisarspor karşısında iyi oyunla hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Son dakikalarda birkaç tane pozisyon vermemize rağmen 10 kişi kaldıktan biraz skoru koruma psikoloji vardı ama sonuçta 3 puanı almış olduk. Şimdi önümüzde bir Erzurumspor maçı var. Çok daha zor bir maç olacak. Onu da aldıktan sonra hedeflerimize adım adım ilerlemiş olacağız" diye konuştu.

Keleş, ayrıca Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

İHA