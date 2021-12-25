Hakan Keleş: Gol bölgesinde sıkıntılarımız var

Spor Toto Süper Lig 'in 19'uncu haftasında GZT Giresunspor sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazanarak rahatlamak istediklerini ancak olmadığını söyledi. Keleş, "Oyuna iyi başladık. Net pozisyonlarımız var. Rakip ceza sahasına çok girdik, oyunun genelinde iyi oyun var ama yine bir şekilde topu kalenin içine atamadık. Dediğim gibi biraz gol bölgesinde sıkıntılarımız var. O bugün de kendini gösterdi. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamadık. Ama bu takım böyle oynadığı ve gerekli takviyeleri yaptığımız sürece daha iyi yerlere geleceğiz. Berabere bile biterse üzgün olacağımız maçtı ama mağlup olduk. Ama oyun beni genel olarak memnun etti. Çok net pozisyonlarımız vardı, şimdi devre arası hazırlıkları yapacağız, kupa maçımız var ondan sonra da takviyelerle inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

DHA