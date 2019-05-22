Hakan Keleş: Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz    

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) -

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ikinci yarıda sakatlıklar nedeni ile beklenen performansı sergileyemediklerini belirterek, ''Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp, seyircimize hediye etmek istiyoruz'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin son haftasında kendi evinde ağırlayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon ve esneklik hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana kaburgasında çatlak bulunan Emre Kılınç katılmadı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAKAN KELEŞ: "LİGİ İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş sezonun ilk yarısında iyi olduklarını ancak ikinci yarısında sakatlıklar ve talihsizlikler yaşadıklarını söyledi. Keleş "İkinci yarı sakatlıklar, talihsizlikler oldu, istediğimiz yerde bitiremedik ama ligde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde bir Galatasaray maçı var. Kötü gidişimizi telafi etmek istiyoruz, inşallah Galatasaray maçından 3 puanla ayrılıp galibiyeti seyircimize hediye ederiz. 2-3 basamak da yukarı çıkarak ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirip Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Biz bu sene büyük maçlarda iyi oynadık. Talihsiz skorlar da aldık ama içeride de iyi oynadık büyük maçları. 3 puanı çok istiyoruz, bunu da seyircimize hediye etmek istiyoruz" dedi.

"YENİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Douglas'ın takımda kalıp kalmayacağı sorusu üzerine ise Hakan Keleş, "Douglas'ın bizle son maçı var. Onunla birlikte 11 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Onlar neyse Douglas da bizim için o. Tabii biz Douglas'la çalışmak istiyoruz ama teklifler var, değerlendirilecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Önümüzde bir süreç var, dediğim gibi çok oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir takım oluşturmak zorundayız. Douglas'la çalışmak isteriz ama maddi şartlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Hakan Keleş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)