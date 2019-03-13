Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırlanan Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş, FANATİK’e konuştu. Genç teknik adam Kadıköy’de işlerinin kolay olmayacağını belirterek şunları söyledi: Fenerbahçe’nin nesi kötü! Bunu bana biri söylesin. Tek sorunları sonuca gidemiyor olmaları. Gittikleri zaman da oluyor ve nasıl etkili olduklarını herkes görüyor. Beşiktaş maçını 3-0’dan 3-3’e getiren, Galatasaray maçını 2-0’dan 2-2’ye getiren, Başakşehir’i futbol olarak geçen Fenerbahçe’nin nesi kötü olabilir. Tek sorun gol bulamıyorlar. Her maçta böyle olmayabilir. Kadıköy’de 40 bin taraftarın önünde çok zorlu bir maç oynayacağız. Muhammet fıtık ameliyatı oldu. Braz cezalı, başka da eksiğimiz yok. Oyun olarak rakibimizi iyi tanıyoruz. Kadro olarak karşımızda çok güçlü bir Fenerbahçe olacak. Teknik heyetini çok iyi tanırım.”

‘Ersun hocayı iyi tanırım’

“Ersun hocamla çok güzel günlerim var. Ankaragücü’nde onunla beraber 4. ve 6. olmuştuk. İnanılmaz oyunu okuyan, çok tecrübeli bir teknik adama karşı olacağız. Biz de iyi bir takımız. Dinamik bir ekibiz. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Kadıköy’e puan ve puanlara, yani galibiyete geleceğiz. Elimizden geleni yapacağız, çok güçlü bir rakiple karşılaşacağımızı, Avrupa ayarında bir takımla oynayacağımızı biliyoruz.”

Mehmet Ali Sabuncu