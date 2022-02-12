Süper Lig 'in 25. haftasında GZT Giresunspor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar'ın teknik direktörü Hakan Keleş de mücadeleyi değerlendirdi.

Maça çok iyi başladıklarını kaydeden Keleş, "Golden sonra pozisyonlar da bulduk. Ancak yine de biraz istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin de bugün iyi oynaması bizi zorladı. İlk 20 dakika inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Oyunun şekli değişebilirdi. Umut'un sakatlığı sonrasında planlarımızdan uzaklaştık. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü. Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncusu fazlaydı. Takım oyunundan uzaktık. Kaybettik. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.