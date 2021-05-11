Hakan Keleş: Çotanaklar layık olduğu yerde

GZT Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. 70 puanla Adana Demirspor’un ardından averajla ikinci olarak direkt Süper Lig’e çıkan Karadeniz ekibinin teknik patronu Keleş, şunları kaydetti: “Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Bu mutluluğun arkasında büyük bir hikaye var ve bu hikayenin içerisinde de rekorlar, sakatlıklar, cezalılar, transferin kapalı olması, gençlerle sahaya çıkmamız gibi hikayemizi güçlendiren ve yaşadığımız zorlu süreçleri bizlere hatırlatan birçok konu yer alıyor. Ama her şeye rağmen bizim için önemli olan tek şey şampiyon olabilmekti ve biz tüm dünya pandemi ile savaşırken, hayatta kalma korkusu herkesin en büyük sorunuyken, her şeyi riske atıp bu şampiyonluğa kilitlendik. Hak ettiğimiz istediğimiz bir şampiyonluk oldu.”

‘Beraber tarih yazdık’

“Biz burada bir tarih yazmak istiyorduk ve o tarihi 44 yıl aradan sonra bir kez daha yazmayı başardık. Şampiyonluk kupasını bu şehre getiren oyuncularımı da ayrı ayrı kutluyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu tüm Giresunlular’a armağan ediyoruz. Giresunspor layık olduğu yerde başarılı işler yapacak ve çok daha güzel yerlerde olacak.”

Yerel basında büyük coşku

Giresun’da yerel gazeteler sevinci manşetlerine taşıdı. “Giresunspor Süper Lig’de” başlığıyla Süper Lig sevincini okurlarıyla paylaşan Giresun İleri gazetesi, son sayfasında ise “Efsane Geri Döndü” başlığı altında oyuncuların sevinç fotoğrafına yer verdi. Yeşilgiresun gazetesi ise “Şampiyon Giresunspor” başlığını kullanırken, sevincin yer aldığı fotoğrafı “Çotanaklar, 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi” başlığıyla spor sayfasına taşıdı.

Kasaya tam 70 milyon TL

Süper Lig’e çıkan Giresunspor ve Adana Demirspor takımları gelecek sezon en az 70 milyon TL kazanacak. Süper Lig’e ayakbastı parası olarak 40 milyon TL’yi kasasına koyacak olan kulüpler, sponsorluk ve ticari gelirden 30 milyon TL, her galibiyetten ise 2.2 milyon TL gelir elde edecek.











