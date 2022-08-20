Hakan Keleş: Çok değerli bir 3 puan kazandık

Spor Toto Süper Lig ’in 3. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Giresunspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkarmayı başardı. Mücadele sonrası düzenlenn basın toplantısında konuşan Giresunspor’un Teknik Direktörü Hakan Keleş, zorlu bir deplasmandan galip dönmenin verdiği moralle maça çıktıklarını belirterek taraftarlara galibiyet hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Keleş, “İlk maçta iyi oynamamıza rağmen seyircimizin önünde kaybetmiştik. Onlara bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Maç öncesi Galatasaray ’ı deplasmanda yenmenin morali vardı. Her maç tabii ki zor. Bu maçın zor geçeceğini biliyordum. Rakibimiz de hoca değişikliğinden dolayı bir tepki verecekti. Ama oyunun geleninde çok fazla pozisyon vermedik. Ürettiğimiz pozisyonlar var. Daha önce golü yakalayabilirdik ama son dakikalarda elde ettiğimiz golle çok değerli bir 3 puan kazandık. Yeni oluşan bir takımız. Ama yeni oyuncuların uyum süreci tahmin ettiğimden daha erken oldu. İki maçta bize inanılmaz katkı sağladılar. Sonradan oyuna girenler de etkililerdi. 6 puan yaptık 3 maçta. Şimdi önümüzde Kayserispor maçı var. Ona hazırlanacağız. Gelecek adına bizim için umut verici. Güzel şeyler oluyor. İnşallah devamını getiririz.”

"Santrfor alacağız"

Alternatif oyuncularda biraz sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Keleş, gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti. Keleş, “Santrfor alacağız. Kenar ve orta saha oyuncusu alacağız. Şu an 8 yabancımız var. Defansif olarak alternatif olarak biraz kenarlarda sıkıntımız var. Bakalım gerekli takviyeleri yapacağız. Lig uzun bir maraton. Şu an 6 puandayız ama gelecek adına daha sağlam adımlar atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.