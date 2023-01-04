Hakan Keleş: Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Giresunspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı. Karadeniz ekibinde teknik direktör Hakan Keleş antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Oynadıkları son 4 maçta 10 puan toplayıp iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydeden Keleş, bu çıkışlarını Trabzonspor karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi. Keleş, yarın ligin iyi bir takımına karşı mücadele edeceklerini dile getirerek, “Trabzonspor'un kadro kalitesi belli, geçen sezonun şampiyonu. İyi bir takıma karşı oynayacağız, zor bir maç olacak ama dostluk çerçevesinde bir maç olacaktır. İkili ilişkilerimiz çok iyi. Kazanmak ve iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz, şu ana kadar büyük maçlarda iyi oynadılar. Orada da iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. İyi bir oyunla üç puanı kazanıp dönmek istiyoruz” diye konuştu.

"ZOR DEPLASMAN"

Giresunspor'un büyük takımlara karşı önemli galibiyetler aldığı belirten Keleş, “Geçen sezon ve bu sezon büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz. Trabzonspor'a karşı da bir beraberliğimiz var, deplasmanda bir puan almıştık, galip gelemedik. Dediğim gibi taraftarımızın da isteği bu, inşallah orada da üç puan alarak taraftarımızı memnun ederiz. Ama hiç kolay değil, zor deplasman. Birçok şeyi başardık, inşallah bunu da başarırız" şeklinde konuştu.

SERGINHO: ALDIĞIMIZ SONUÇLAR BİZİ İYİ YERE GETİRDİ

Giresunspor’da son haftalarda iyi bir performans yakalayan Sergio ise, “Son 4 maçta elde ettiğimiz puanlarla iyi bir yere gelmeyi başardık. Takım olarak, daha birlikte oynayarak iyi sonuçlar elde ettik. Önceliğimizin Süper Lig 'de kalmak olduğunu düşünürsek aldığımız sonuçlar bizi iyi yere getirdi. Önümüzdeki maçlarda da bu şekilde sonuçlar alarak devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

DHA