Hakan Keleş: Çare altyapı ve Türklere güven!

Röportaj: Hakan Ateşler

Sivasspor'da Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından kendisini bir anda takımın başında bulan ve ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda devirip, iki hafta sonra ise o haftanın lideri Başakşehir'i de yenmeyi başaran Hakan Keleş, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

Takım kadro yapılanmasından, yabancı sınırına, Milli Takım'dan, altyapıya kadar önemli değerlendirmelerde blunan genç hocanın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Beşiktaş maçı iyi bir fırsattı"

Ben zaten 2 senedir Sivasspor'la beraberdim. Tamer hocamız ayrıldıktan sonra başkanımız hoca arayışındaydı. Kulübün durumu da yeni hoca için pek müsait değildi. Başkanımız Beşiktaş maçına takımı benim hazırlamamı istedi. Ben de açıkçası böyle bir fırsat bekliyordum. Bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Daha sonra da benimle devam kararı aldılar.

"Oyuncuların hepsini iyi tanıyordum"

Sivasspor'da aldığımız iyi sonuçlar tesadüf değildi çünkü takımın kuruluş aşamasında aktif rol almıştım. Oyuncuları tanıyordum. Oyuncularla aramızda iyi de bir bağ vardı. 15 senelik bir Süper Lig ve 10 senelik de antrenörlük geçmişiniz olunca bu sonuç ortaya çıktı.

Robinho, Douglas, Emre Kılınç, Diabate gibi oyuncular büyük katkı verdiler. Robinho büyük sükse yaparak gitti, diğerleri dev takımlarla adları anılan isimler. Açıkçası bu ortamın mimarlarından biri olmak da beni ayrıca mutlu ediyor.

"Kısıtlı kadroya rağmen iyi iş çıkardık"

Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerimize bana şans verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de onları mahçup etmemek için çok çalıştım, çabaladım ve bir başarı yakaladığımızı da düşünüyorum. Kısıtlı kadromuza rağmen iyi iş çıkardık.

"Robinho gitsin istemezdim"

Robinho'nun gitmesini hiçbir teknik direktör istemez. Maddi şartlardan ötürü gelen teklifi değerlendirmek durumundaydık. Yerine tam istediğimiz takviyeleri de yapamadık. Diabate geldi bir tek. Robinho çok iyi bir profesyonel, takım için adeta bir armağan. O hem oynayan hem de oynatan bir futbolcu. Robinho'lu Sivasspor çok daha başarılı olurdu diye düşünüyorum.

"Genç Türk hocalara güvenin"

Son dönemde genç Türk teknik adamlar büyük çıkış yakaladılar. Okan Buruk, Sergen Yalçın, Erol Bulut Bayram (Bektaş) hoca... Bir heyecan getirdik bence lige. Bu isimlerin Türk futboluna kazandırılması lazım. Dönüp dolaşıp aynı isimleri konuşmamamız lazım. Sivasspor da açıkçası genç teknik adamlara değer veren bir kulüp. Onlara yeniden teşekkür ediyorum. Hedefsiz insan başarılı olamaz. Tabii ki Avrupa ve Milli Takım hedefim var.

"En beğendiğim Samet Aybaba, en başarılısı Ünal Karaman"

En beğendiğim teknik adam, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırdığı için Samet Aybaba diyebilirim ancak başarı anlamında da Ünal Karaman'ı ilk sıraya koyarım. Kısıtlı kadroyla çok iyi işler yaptı. Avrupa'da ise Guardiola'cıyım!

"Türkler oynarsa çok daha iyi jenerasyonlar gelecektir"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili zaten kamuoyu araştırması yapılıyor. Şenol hocamız ben dahil birçok teknik adamı aradı ve fikirlerimizi aldı. Bence serbest olmalı ancak sahada da en az 2 Türk oyuncunun olması gerek diye düşünüyorum. 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar var. Türkleri oynatmadan böyle bir jenerasyon yakaladıysak, oynatınca çok daha iyileri elde edilecektir.

"İstanbul'a transfer olmadan psikolojik hazırlık gerekli"

Anadolu'dan İstanbul takımlarına giden genç oyuncular kendilerini hazırlamıyorlar. Psikolojik ve mantalite olarak tam hazır olmuyorlar. Eğer bunu sağlayabilirsek, oyuncuları kazanırsak, onlara doğru yolu, doğru şekilde gösterirsek hiçbir genç oyuncu İstanbul'da yok olmaz.

"Kurtuluş altyapıda"

Altyapıya mutlaka destek olunmalı. Trabzon ve Altınordu örnekleri ortada. Türk futbolunu Türk gençleri kurtarır. Gençlerimize güvenmiyoruz. Herkes günü kurtarmanın peşinde. Bu da hem başarısızlık hem de maddi açıdan ciddi sorunlar getiriyor. Tüm bunların sorunu kendi içimizde, yani yine bizde, özümüzde...

"Şenol hoca çok çalışıyor"

Sadece 4 büyük turnuvaya katılabildik bu zamana kadar. Ben Şenol Güneş hocanın çok çalıştığını biliyorum. İyi de bir jenerasyon var. Tecrübesiyle bizi başarıya götürecektir. Artık turnuvalara sürekli katılan bir Milli Takımımız olması lazım. Başarı önemli ama turnuva kültürünü sürekli hale getirmemeiz lazım. Bunun yolu altyapı ve gençlere güvenmekten geçiyor.