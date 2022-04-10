Giresunspor, Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun dileklerini dileterek, "Güçlü bir camia, İnşallah en yakın zamanda tekrar lige gelirler" dedi.

"Bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz"

Karşılaşmayı kazanmak isteyen taraf olduklarını belirten Hakan Keleş, "Bugün kötü oynayarak kazandık, rakibe bu kadar çok pozisyon vermememiz gerekiyordu. Kırılma anları vardı, 2-0 öne geçseydik, rakibin direncini kırabilirdik ama onu yakalayamadık. Pozisyonlar verdik, biz bu kadar pozisyon veren bir takım değiliz. Oyun olarak çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama kazanılan 3 puan bizim için çok değerli. Ama bu zor günlere rağmen oyuncularımız fedakarlıklar yaparak bugünlere kadar geldiler" değerlendirmesini yaptı.

" Beşiktaş maçını kazanarak rahatlamak istiyoruz"

Deneyimli çalıştırıcı, ligde 39 puana çıktıklarını hatırlatarak, "Oyuncularıma güveniyorum ligde kalma hedefimiz vardı. İnşallah önümüzde Beşiktaş maçı var ona hazırlanacağız. Orada da iyi bir sonuç alırsak biz de matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor"

Ligin son haftalarına kadar mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Keleş, "Biz kredimizi çok kullanmak istemiyoruz daha da artırmak istiyoruz. Biz de zor oyuncu kaybediyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz ama ona rağmen oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapıyor, bizi bu zamana kadar mahcup etmediler. İnşallah lig sonunda da mahcup etmeyecekler" şeklinde konuştu.

İHA