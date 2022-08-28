Hakan Keleş: Beklemediğimiz bir skor oldu

Giresunspor, Süper Lig 'in 4. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beklemedikleri bir skor aldıklarını belirten Keleş, ''Kaybettiğimiz için üzgünüz. Beklemediğimiz bir skor oldu. Maça iyi başladık ama beklemediğimiz bir yerden gol yedik. Maçın ikinci yarısında taçtan gol yedik. Bu gol bize hiç yakışmadı. Biz iyi bir takımız. İyi oyuncularımız var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar inşallah istediğimiz oyuncuları alıp, kadromuzu güçlendireceğiz. Günden güne iyiye gideceğiz. Kayserispor'a başarılar dileriz" dedi.