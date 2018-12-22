Süper Lig’de son haftaların en formda takımı, tartışmasız ki Sivasspor... Yiğidolar, Tamer Tuna’nın gidişinin ardından göreve gelen Hakan Keleş yönetiminde adeta şaha kalktı, 5 haftada tam 13 puan toplandı.

Kırmızı-Beyazlılar yarın da kritik Galatasaray deplasmanına çıkıyor. Hem futbolcular hem de teknik heyet galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

FANATİK’e konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iddialı açıklamalarda bulundu.

Genç hoca, “Moral durumumuz iyi. Oyuncularımın formu da üst düzeyde. Her maçın hikayesi ayrı. Hepsi zor. Biz İstanbul deplasmanı veya büyük takım diye olaya bakmıyoruz. Her rakip kıymetli. Biz hep galibiyet için sahaya çıkıyoruz” dedi.

‘Havamız değişti’

Cim Bom’dan korkmadıklarını vurgulayan Keleş, “Biz Beşiktaş’ı da Başakşehir’i de deplasmanda yendik. İstanbul’da Galatasaray’ı da neden yenmeyelim. Elbette yeneriz. Üst üste başarılı sonuçlar bu takımın havasını değiştirdi ve inancını artırdı. 90 dakika boyunca doğruları yaparsak, kazanan biz oluruz” ifadelerini kullandı.

M. Ali Sabuncu / FANATİK ÖZEL