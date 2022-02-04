Hakan Keleş: Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz

GZT Giresunpor Teknik Direktörü Hakan Keleş kaybettikleri için üzgün olduklarını ve alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, ''Kaybetmeyebilirdik. Bir tane şanssız bir pozisyondan dolayı geri düştük. Ondan sonra gerekli riskleri aldık ama golü bulamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Eksiklerimiz vardı. Hele Flavio'nun sakatlığından sonra format değiştirdik. Orta saha bölgesinde inanılmaz sıkıntılıyız ama bu hafta dönecekler. Cezalılarımız var, onlar da dönecek. Transferlerimiz gelecek. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA