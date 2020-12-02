Hakan Keleş: 1 puanla yetinmek zorunda kaldık

Hakan Keleş: “Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 12 günde 4. maçlarını oynadıklarını belirterek, “Ligin favori takımlarıyla oynuyoruz. Maçta öne geçtik, duran top haricinde fazla bir pozisyon vermedik. Kazanabilirdik, son dakikada direkten dönen bir pozisyonumuz var. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanla yetinmek durumunda kaldık. Evimize dönüyoruz. Evimizde alacağımız galibiyetlerle puan baremini yakalamak istiyoruz. Çok eksiğimiz var, cezalı oyuncularımız da vardı. 1 aylık sürede 9 maç oynayacağız. İnşallah bu yoğunluktan iyi bir şekilde çıkarız” ifadelerini kullandı.

İHA