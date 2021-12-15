Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi’nde düzenlediği basın toplantısında, yeşil beyazlı kulüpte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Bir yandan Süper Lig ’de başarılı sonuçlar almak için yoğun mesai harcarken, diğer taraftan geçmiş dönemlerden gelen borçlarla uğraştıklarını ifade eden Karaahmet, "Del Valle’ye 150 bin Euro daha borç gelmiş. Her gün eski borç gelmeye devam etmesi üzüntü verici. 10 sene önceden gelen borçlar var ama evrak yok. Burada ciddi bir problem var. Giresunspor'u yönetirken kulübü borçlandıramazsınız" dedi. Döviz kurundaki hareketliliğin mali anlamda Giresunspor’u da etkilediğine dikkati çeken Karaahmet, "Kur farkından önce 6 milyon Euro ödeme vardı, 1.5 milyon Euro ödenmişti, kalan rakam kurdan etkilendi" diye konuştu.

Ligdeki gidişatları hakkında düşüncelerini paylaşan Hakan Karaahmet, "Bizim tek derdimiz Giresunspor bu ligde kalıcı olsun. 44 yıl sonra yükseldiğimiz Süper Lig’i iyi bir yerde tamamlarsak ilerisi için daha iyi olacaktır. Şu anda 3-4 puan daha yukarıda olabilirdik ama bazı şanssız puan kayıpları yaşadık. Bu zamana kadarki mücadeleleri için tüm takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Altay maçında Çotanak Spor Kompleksi’nin tribünlerini dolu görmek istediklerini belirten Karaahmet, "Altay maçı çok önemli, bütün koltuklar dolmalı. Bu takımın desteğe ihtiyacı var. Biz mücadeleye devam edeceğiz, herkes bu mücadelenin içinde olsun. Tüm Giresunluları Giresunspor’a destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Ara transferde izleyecekleri yol haritası hakkında da açıklamalar yapan Hakan Karaahmet, "Giresunspor ara transferde yapması gerekeni yapacaktır. Takımdan biri gider mi çok fazla mümkün görmüyorum. Giresunspor tahtayı açması gerekirse açar. Herkes rahat olsun" ifadelerini kullandı.

İHA