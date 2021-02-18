Hakan Karaahmet: Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor

TFF 1. Lig’de en yakın rakibinin 4 puan önünde lider durumda bulunan Giresunspor’un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takım olarak çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi. Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi’nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun ikinci yarısında da istikrarlı grafiklerini sürdürdüklerini belirtti. Devre arasında takıma takviye yapmadıklarını, başarılı kadroyu koruduklarını ifade eden Karaahmet, bunun da karşılığını aldıklarını dile getirdi.

Karaahmet, Süper Lig hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini kaydederek, "Giresunspor bu sezon bir destan yazıyor. Önümüzdeki sezon Giresunspor’u Süper Lig’de göreceğiz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir görev." diye konuştu.

Verdikleri mücadeleye tüm Giresunluların da dahil olduğunu aktaran başkan Karaahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Giresunspor’un sportif başarı anlamında bugün itibarıyla bulunduğu yer, tüm hemşehrilerimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Bizim için de büyük bir mutluluk kaynağı. Geçmiş tarihinde çok olmayan bir başarı hikayesi yazılmaya devam ediliyor. İnşallah bu böyle devam edecek. Giresun’un en önem markası, birleşebildiği tek marka Giresunspor. Bu birliktelik şu anda ciddi anlamda sağlanmış durumda. Bunu sağladığımız için mutluyuz."