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Hakan Işık Ferdi, Akdeniz Masa Tenisi Birliği Şampiyonası´nda 3. oldu

15 Yaş altı Milli Takımımız, 24-27 Mart 2019 tarihlerinde İtalya’nın Lignano kentinde yapılan 15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Birliği Şampiyonası´nda mücadele etti.

28 Mart 2019, Perşembe 09:55
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Hakan Işık Ferdi, Akdeniz Masa Tenisi Birliği Şampiyonası´nda 3. oldu

Organizasyona Türkiye´nin yanı sıra; İtalya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Malta, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, ispanya ve Tunus katıldı.

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Yıldız Erkek Masa Tenisi sporcusu olan Hakan Işık Ferdi kategoride turnuvada 3. oldu.

15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Birliği Şampiyonası, Akdeniz Masa Tenisi Birliği’nin 2014 yılında İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Akdeniz Kulüpler Kupası turnuvasından sonraki ilk turnuva olma özelliğini taşıyor.

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