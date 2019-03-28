Organizasyona Türkiye´nin yanı sıra; İtalya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Malta, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, ispanya ve Tunus katıldı.
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Yıldız Erkek Masa Tenisi sporcusu olan Hakan Işık Ferdi kategoride turnuvada 3. oldu.
15 Yaş Altı Akdeniz Masa Tenisi Birliği Şampiyonası, Akdeniz Masa Tenisi Birliği’nin 2014 yılında İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Akdeniz Kulüpler Kupası turnuvasından sonraki ilk turnuva olma özelliğini taşıyor.