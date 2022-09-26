Hakan Ericson: Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Hakan Ericson, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Hakan Ericson, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.
Hakan Ericson'un açıklamaları şu şekilde:
"Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet. Türkiye gibi güçlü takımlara karşı aldığınız galibiyet hem özgüven, hem de FIFA sıralamasında daha yukarılara çıkmanız açısından önemli."