Hakan Ericson: Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hakan Ericson, önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizdi.

Hakan Ericson'un açıklamaları şu şekilde:

"Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet. Türkiye gibi güçlü takımlara karşı aldığınız galibiyet hem özgüven, hem de FIFA sıralamasında daha yukarılara çıkmanız açısından önemli."



