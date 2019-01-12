Hakan Demir: 'Sıralama olarak Banvit’e yakışan bir yerde değiliz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında deplasmanda Türk Telekom'u 87-66 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Demir, Türk Telekom’u bugüne kadar gösterdiği başarılı performans nedeniyle tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Son periyot hariç çok iyi savunma yaptık. Son çeyrekte farktan dolayı rotasyon ve gevşemeler oldu. İlk 3 periyot müthiş bir savunma yaptık, takımımı tebrik ediyorum. Son 1 haftaya bakarsak oynadığımız 3 maçta da oyuncularım özverili savunma yaptı. Banvit Kulübüne yakışan bir hafta geçirdik. Bu maçla ilk yarıyı bitirmiş oluyoruz. Sıralama olarak Banvit’e yakışan bir yerde değiliz. Önümüzde kocaman bir 2. yarı duruyor. 2. yarı bittiğinde bize yakışan yerde olacağız."