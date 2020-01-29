FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13'üncü hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Polonya'da konuk olduğu Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i 84-89 mağlup ederek Play-Off'lar için çok önemli bir galibiyet elde etti.

Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK Başantrenörü Hakan Demir ise, ''Takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Her iki taraf için de hayati önem taşıyan bir karşılaşmaydı. Bana göre FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en zorlu grubunda yer alıyoruz. Herkesin hala şu anda Play-Off'lara kalma şansı devam ediyor. Maçta son ana kadar şansımızı sürdürüp mücadelemizden vazgeçmedik. Kazandığımız için mutluyuz'' dedi.

16 sayı ve 3 ribauntluk performansı ile galibiyete katkı veren Ian Hummer ise ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Anwil Wloclawek'e kendi evimizde dramatik bir şekilde kaybetmiştik. Bundan dolayı da deplasmanda zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Nitekim salonun tamamen dolduğu bir atmosferde maça başladık. Skor potansiyeli yüksek kısaları ve dışarıdan skor üretebilen uzun oyuncuları var. Maçta birçok git gel yaşandı. Biz önce götürdük ve bir ara geriye de düştük. Her iki tarafa da giden bir maçtı. Ama benchten aldığımız katkı ile rüzgârı da arkamıza aldık. Takım halinde çok yüksek bir efor sarf ettik ve kazandık. Takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA