Hakan Demir: 'Kaybetseydik kopacaktık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 75-67 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligdeki konumlarından bahseden Demir, "Banvit adına önemli bir maçtı, eğer bu maçı kaybetseydik alt sıralardaki takımlar arasında kopma olacaktı. Buna engel olduk, şimdi ligin aşağısı daha karışık hale geldi. Herkes birer galibiyet yaklaşmış oldu. Biz de kaybetseydik kopacaktık aşağıya doğru, buna da engel olduk." ifadelerini kullandı.

Banvit’in hak ettiği yerlerde olmadığını savunan Demir, sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak bu galibiyetle yeni bir çıkış yakalamak istediklerini dile getirdi.

Bundan sonraki maçlarda mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Banvit’in olması gereken yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım, takım olarak da yapacağız. Bu potansiyelimizin olduğunu sahada görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.