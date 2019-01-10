Hakan Demir: Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. haftasında, Letonya temsilcisi Ventspils’i sahasında 78-63 mağlup eden Banvit’in başantrenörü Hakan Demir, "Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibariyle iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Demir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu Avrupa’nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ve bu maçtan sonra konsantre olmanın, hazırlanmanın biraz zor olduğunu söyledi.

Oyuncularının maçta yeterli seviyede karakter sergilediğini ifade eden Demir, "İkinci periyodun sonunda ve dördüncü periyodun başında istediğim oyunu sergilediler. Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibarıyla iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Banvit’in Amerikalı oyuncusu Devin Oliver ise kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek, "Her anlamda güzel bir maçtı. Takım halinde hareket ettik. Sahada iyi bir karakter gösterdik. Böyle oynamaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.