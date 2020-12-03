Hakan Daltaban: Taraftarlara statta olma şansı vereceğiz

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, siyah-beyazlıların statta başlatacağı taraftara yönelik yeni projesi hakkında bilgi verdi. Daltaban statta kurulan LED ekranlarda taraftarların fotoğraflarının yer alacağını belirterek, "İlk maçımızda şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden Beşiktaşlılar yer alacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, pandemi döneminde taraftarıyla buluşabilmek için Vodafone Park’ta yeni bir proje başlattı. Sahanın kenarında kurulan LED ekranlarda, taraftarların fotoğraflarının gösterileceği projede ilk olarak siyah-beyazlı kulübün hayatını kaybeden başkanların, yöneticilerin, taraftarların ve 4 yıl önce yaşanan patlamada şehit olan polis ve taraftarların fotoğraflı yer alacak. Futbolun taraftarlarla güzel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan ve konuyla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban, "Futbol sadece bir oyun değil, anılarıyla, geçmişiyle ve camiaların kendisini temsiliyle çok büyük bir oyun. Taraftarlarımızı çok özledik, taraftarların da stadı çok özlediğini biliyoruz. Futbolun içinde anılar vardır. 10 sene, 20 sene önce oynanan maçlardaki hikayeler anlatılır ama maalesef bu sene keyifsiz bir hikayenin içindeyiz. Böyle olunca taraftarlara anı fırsatı sağlamak istedik. Kurulan platformlarda taraftarların fotoğraflarını paylaşarak hem takımın motivasyonunu artırmak hem de seyircisiz dönemde taraftarlara tarihi bir fırsat vermeyi sağlayacağız. Teknolojik olsa da, taraftarları bu işin içine artık almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk olarak şehitlerimiz yer alacak"

Gerçekleştirilen projede asıl amacın taraftarlara anı kalması olduğunu ifade eden Hakan Daltaban, "Bu işten elbette Beşiktaş’a fayda sağlamak gibi bir misyonumuz var ama bunu sadece taraftarlar Beşiktaş’a destek olsun anlamında değil, taraftarlara da anı kalması için amaçlıyoruz. Bunun cüzi bir fiyatı olacaktır. Bunun detaylarını resmi siteden açıklayacağız. Hazırlıklarımız tamam. Yarın pilot bir uygulama yapacağız ve taraftarlarımız ne satın alacağını bilsin diye, ebediyete intikal eden taraftarlarımızın, kurucularımızın, rahmetli başkanlarımızın spor şehitlerimizin fotoğraflarını döndürmek istiyoruz. Spor tarihinin en kötü günlerinden birisi yaşandı Bursaspor maçında, saldırıda şehit olan polislerimizin fotoğrafları yer alacak. Bu tamamen buradaki platformu taraftarın görmesi için yapılacak. Ev sahibi olarak oynayacağımız bir sonraki maç için bunun satışını yapacağız ve buradaki ekran görüntülerini taraftarlar indirebilecekler. Aileleriyle yan yana olma imkanı olabilecek. Beşiktaş tribününde herkesin bir grubu vardır, onlara yan yana yer verme şansımız olacak. En önemlisi de uzakta yaşayan, Avrupa’da yer alan Beşiktaşlı kardeşlerimizin saha yanında ekran görüntülerini sunma imkanımız olacak. Farklı bir siteden de bunu indirebilecekler. Bu yalnızca bu sene olacak çünkü seyircili atmosferde bunu yapamayız. Önümüzdeki sene pandeminin bitmesini umuyoruz. En azından bu dönemde bir fırsat olarak bunu sunmak istiyoruz. 'Statta değildim ama 20 sene evvel ben burada fotoğrafımla var oldum' deme şansı vereceğiz taraftarımıza. Beşiktaş; taraftarıyla, camiasıyla, Beşiktaşlılık kültürüyle büyük olmasını sağlıyor. Bunu tamamen fırsat olarak görüyorum. Elbette kulüp gelir sağlayacak ama taraftarı müşteri olarak görmektense onların ruhunu hissetmeyi tercih ediyorum. Yurt dışında örnekleri var. Türkiye’de ilk hayata geçiren biziz. Kulüplerin rahatlıkla yapabileceği bir organizasyon ve yarınki maçta bunu test edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA