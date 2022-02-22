Hakan Dağ, madalyalara ambargo koydu!

Acıpayam'da daha önce yağlı güreş sporcusu olan Hakan Dağ'ın hayatı, 2014 yılında geçirdiği iş kazasıyla alt üst oldu. Ormanda çalışırken üzerine kamyondan tomruk düşen Dağ, sol bacağından ağır yaralandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dağ'ın parçalanan sol bacağı, diz üzerinden kesildi. Evli olan Hakan Dağ, yaklaşık 1.5 yıl süren tedavinin ardından protez bacakla hayatını devam ettirmeye başladı. Güreşte 15 madalyası bulunan Dağ, bacağını kaybettikten sonra çok sevdiği güreş sporunu da bırakmak zorunda kaldı. Ormanda protez bacağıyla çalışmaya devam eden Hakan Dağ, güreş yapamayınca hayata ve spora halter sporuna merak sardı. Bir yandan ormanda çalışırken, bir yandan da kütükleri kaldırıp antrenman yapan Hakan Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu.

MADALYALARA AMBARGO KOYDU

Acıpayam'da spor salonu sahibi Uğur Tekin, azmini görünce halterde yüksek dereceler alması için Hakan Dağ'ı çalıştırmaya başladı. Ampute sporcu, bölgesel ve Türkiye çapında katıldığı yarışmalarda şampiyonluklar yaşayıp, madalyalar kazandı. Engelliler Spor Kulübü'nün halterci sporcusu olan Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu'nda personel olarak çalışan Hakan Dağ, bu kez de Türkiye Powerlifting Federasyonu'nun her yıl şubat ayının ikinci haftasında İstanbul'da düzenlediği Türkiye Powerlifting Şampiyonası'na katıldı.

RAKİP TANIMADI

Türkiye'nin dört yanından sporcular deadlift, squat ve bench press kategorilerinde kıyasıya mücadele ederek güçlerini gösterdi. Denizlili sporcu, 74 kilogramda yarıştığı bench press kategorisinde sol ayağındaki proteze rağmen, hiçbir engeli olmayan 16 rakibini eleyerek 140 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Dağ, elde ettiği altın madalyadan dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

DHA