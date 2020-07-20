Hakan Çizme’yi sallıyor
Serie A’da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Çizme’de şov yapmaya devam ediyor. Son olarak Hakan, önceki gün 34. hafta mücadelesinde Milan’ın, Bologna’yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı. Son iki maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Milli futbolcumuza İtalyan basını övgüler yağdırdı.
İtalya Ligi Serie A’da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Çizme’de şov yapmaya devam ediyor. Son olarak Hakan, önceki gün 34. hafta mücadelesinde Milan’ın, Bologna’yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı. Son iki maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Milli futbolcumuza İtalyan basını övgüler yağdırdı.
Corriere dello Sport, 61 dakika sahada kalan 26 yaşındaki 10 numaraya 8 puan verdi. Gazete, Hakan Çalhanoğlu’nun maç performansını, “Yakalanamaz. Skoru 2-0’a getiren golü attı. Bennacer’in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan’ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var” sözleriyle yorumladı. La Gazzetta dello Sport da Hakan’a 7.5 ile maçın en yüksek notunu verirken, “Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü” yorumunu yaptı.