Hakan Çizme’yi sallıyor

İtalya Ligi Serie A’da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Çizme’de şov yapmaya devam ediyor. Son olarak Hakan, önceki gün 34. hafta mücadelesinde Milan’ın, Bologna’yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı. Son iki maçta 2 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Milli futbolcumuza İtalyan basını övgüler yağdırdı.

Corriere dello Sport, 61 dakika sahada kalan 26 yaşındaki 10 numaraya 8 puan verdi. Gazete, Hakan Çalhanoğlu’nun maç performansını, “Yakalanamaz. Skoru 2-0’a getiren golü attı. Bennacer’in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan’ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var” sözleriyle yorumladı. La Gazzetta dello Sport da Hakan’a 7.5 ile maçın en yüksek notunu verirken, “Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü” yorumunu yaptı.