Heyecan İstanbul’da…

Tüm Fanatik okurları ve Son Düzlükçü dostlara sağlıklı, huzurlu, şanslı güzel bir gün diliyorum.

Günün ilk ayağında, en iyi anlaştığı binicilerden biri H.Karataş ile start alacak Agera sürekli gelişen formuyla yine potoya en yakın isim olarak gözüküyor. Bu tip rakipler yanında gününde olduğunda iddialı yarışlarına tanık olduğumuz Volta ve düzlük sprintinin zamanlamasını doğru yerde yaparsa Winner Man öncelikli alternatifler olarak gözüküyor. İlk ayağı geniş tutmak isteyen Son Düzlük dostları ise yarışın gidişatı odaklı iddiasının yüksek olmasını beklediğim bir diğer isim Doğa Kanunu ve ara vermekten dolayı bu mesafede nefes yapmazsa bu rakiplerden fazla bir isim olan Katma Değer başta olmak üzere şablondaki diğer isimleri sırasıyla değerlendirmeye alabilirler.

Günün ikinci ayağında, ön tarafta istediği tempoyu bulmasını beklediğim Polatlı Gülü düzlüğe kadar fazlaca yıpranmadan gelebilirse rakiplerine direnip potoyu bulabilir ve benim öncelikli şans verdiğim isimdir. Son yarışında daha sert gruplara göz dağı verebilecek bir yarış yapan Değer, sorunları çözüldükten sonra startı da iyi alınca etkili bir yarış kazanmış olan Uğur Perisi ,son iki yarışında göz okşayıp mesafeden etkilenmezse Esennur ve yeniden toparlanıp bu defa ters bir yarış gelebilecek Tanırkız öncelikli alternatiflerdir. Koşu üzerinde yer alan farklı bahis çeşitleri ve/veya geniş kuponlarda ise Çeke Çeke, Aymelekcan ve İlsun sıralaması dikkate alınabilir.

Günün üçüncü ayağında, arka arkaya çıkardığı parlak koşularıyla Orhunkaan’a öncelikli şansı tanıyorum. Start çıkışında yaşadığı şanssızlık sonrasında derecesiz kaldığı son yarışını ölçü almadığım Tuncer ve en az kendisi kadar iddialı olacak ekürisinin de katkılarıyla Sülünbike yarış boyunca nefeslerini rakibinin ensesinde hissettireceklerdir. Bir yarış gördükten sonra farklılaşıp bugün çok daha farklı bir performans sergileyecek Kamus ve yarış içinde zor bir isim olsa da kısa ama etkili sprintinin zamanlamasını doğru yaptığı koşularda adını hep tabelanın en üstlerinde gördüğümüz Lokumoğlu başta olmak üzere şablondaki diğer isimler sırasıyla farklı bahis çeşitleri ve/veya geniş kuponlarda yer bulabilirler.

Günün dördüncü ayağında, yarış içinde kolay gidebilen ve işinin ehli ellerde özenle hazırlanıp son yarışındaki göz okşayan Chaotic benzer performansı yinelerse yine kazanmaya hayli yakın olup biraz da risk alarak günün limanı olarak dikkate alınabilir. Liman tercihini farklı bir ayakta kullanmak isteyen Son Düzlük dostları ise hemen her yarış pırıl pırıl padoğu göz okşayıp bugün gücünün sınırlarını tam anlamıyla göreceğimiz fit görüntüdeki Philberta’yı alternatif olarak göz önüne alabilirler.

Günün beşinci ayağında, bu tip mesafelerin başarılı isimleri Bozdağbeyi ve Beleive In Me arasında sıkı bir mücadele bekliyorum. Son yarışını potoya yakın kaybederken tırnağının ucuna geldiini gözlemlediğim Kızıl Yağız ve gününde olduğunda benzeri gruplara üstünlük sağlayabilen Ferhan en ciddi alternatifler olarak gözüküyor. Koşu üzerinde yer alan farklı bahis çeşitleri ve/veya geniş kuponlarda ise son yarışını fazlaca önemsemediğim Gray Cloud ve sıkletten etkilenmezse bu rakiplerle baş edebilecek kalibredeki Zlatibor dikkate alınabilir.

Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuda ise, tabelaya yakın bitirdiği koşuda düzlükteki gelişini çok beğendiğim ve o gün binicisi biraz inansa tabelada iyi bir yer bulabilecek Hür Uçan bu defa koşunun en iddialı ismi olacaktır. Ağır sıkletine rağmen padoğa hep pırıl pırıl gelen Anıl Abi en ciddi rakip olacaktır. Son koşuları gerçek kumaşına ölçü olmayıp bu defa bir çıkış yarışı gelebilecek Altınbartın ,İncili Zehra ve Defne Yaprağı başta olmak üzere şablondaki diğer isimler sırasıyla farklı bahis çeşitleri ve/veya geniş kuponlarda değerlendirmeye alınabilir.

Sevgiyle Kalın.

Günün Sözü : "Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan; insanlara ya da eşyalara değil." / Albert Einstein