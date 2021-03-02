Hakan Çalışkan: Maçın hakkı beraberlikti

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, "Maç öncesi Atiba'nin sürpriz koşularını söyledik oyunculara, uyarılar da yaptık ama bir anlık konsantrasyon eksikliği sonucunda golü yedik"

"Mustafa'nın pozisyonları oldu, atabilsek farklı olurdu. Fofana'nın pozisyonları oldu. Maçın hakkı beraberlik diye düşünüyorum ama pozisyonu neticelendirenin kazandığı bir maç oldu"

"Biz beraberlik golünü de bulabilirdik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti ama Beşiktaş gerçekten pozitif oynayan bir takım. Biz de mücadele anlamında karşılık verebildik" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, "Bu bizim için sürpriz olmadı pas yüzdesi olarak. Fakat hafta içi çalışmalarımızda özellikle Atiba'nın savunma arkasına koşular yapacağını söyledik ve bunun için gerekli önemleri aldık. Fakat yerden gelen sızma bir pas ile bir ofsayt beklentisi vardı ama gerideki oyuncumuz ofsaytı bozmuştu. Mustafa'nın maçın başında kaçırdığı net bir pozisyon var. O da kaleci Utku'nun ayağıyla yaptığı bir refleks oldu, kurtardı ve 1 golden olduk. Zaman zaman 1-0'dan sonra pozisyonlarımız oldu. Bunlardan bir tanesini değerlendirseydik belki de maç 1-1 bitecekti. Çok istedik maçtan puan veya puanlar almak. Ellerinden geleni yaptılar, iyi bir mücadele ettiklerine inanıyorum. Bazen bu tür maçlarda pozisyonları veya pozisyonu değerlendiren takımın galip geldiği bir müsabaka oldu. Bundan sonra önümüzdeki Denizli maçına bakacağız. Bu maçı unutmak zorundayız artık. Taraftarlarımızdan, camiamızdan bu maçla alakalı özür diliyoruz. Ama şu var; oyuncu kardeşlerimizin gösterdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Özellikle hakemin de zaman zaman içerisinde bir baskıdan dolayı bazı kararlarında eşitlik anlamında sıkıntılar yaşadığını gördük ama sonuçta Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.