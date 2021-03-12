Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindirici haber!
Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımla birlikte antrenmalara başladı. Milli futbolcunun haftasonu Napoli ile ligde oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi. 26 yaşındaki sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdaki yerini alamıyordu.
Sakatlığı nedeniyle Milan'ın oynadığı son 3 maçı kaçıran milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığını atlatırken Milan'ın yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmada yer aldı.
Napoli maçında sahalara dönmesi bekleniyor
Milan'ın Napoli ile karşılaşacağı maçta Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması, en kötü ihtimalle ise yedek kulübesinden sonra oyuna girmesi bekleniyor. Milan-Napoli karşılaşması 14 Mart Pazar günü TSİ ile 22.45'te oynanacak.