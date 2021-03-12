Sakatlığı nedeniyle Milan'ın oynadığı son 3 maçı kaçıran milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığını atlatırken Milan'ın yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmada yer aldı.

Napoli maçında sahalara dönmesi bekleniyor

Milan'ın Napoli ile karşılaşacağı maçta Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması, en kötü ihtimalle ise yedek kulübesinden sonra oyuna girmesi bekleniyor. Milan-Napoli karşılaşması 14 Mart Pazar günü TSİ ile 22.45'te oynanacak.