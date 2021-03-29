Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya alışık olan Galatasaray'ın yakın dönemdeki hedefi: Hakan Çalhanoğlu... İtalyan devi Milan'da forma giyen ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan milli yıldızımızın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun ya Milan'la yeni sözleşme imzalayacağı ya da aralarında Juventus'un da bulunduğu dev kulüplerden birinin yolunu tutacağı iddia ediliyor.

Camia da heyecanlı

Galatasaraylı olduğunu saklamayan tecrübeli oyuncunun kariyer planları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giymek olduğu biliniyor. Her fırsatta medya önünde de bundan söz eden Hakan'ın, milli takımdaki arkadaşlarına da bu isteğinden, "Bir gün mutlaka Galatasaray'a geleceğim" ifadeleriyle bahsettiği öğrenildi. Yıldız futbolcu için camiada da büyük bir heyecan var. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, başarılı 10 numaranın, Galatasaray'a imza atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Aslan dövmesi yaptırdı

Milli oyuncumuz geçtiğimiz haftalarda koluna aslan dövmesi yaptırmış ve Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı. Hakan dövmeyle ilgili olarak, "Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi hem aslan çok sevdiğim bir hayvan hem de Galatasaraylıyım. Bir de oğlum doğacak, onun için de küçük aslan yaptıracağım. İleride Galatasaray olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur, neden olmasın?" demişti.

Taylan'dan yakın markaj

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı, Norveç zaferinin ardından Hakan Çalhnaoğlu'nu yakın markaja aldı. İkili, İnstagram'da canlı yayın açarken, Taylan da sık sık Hakan'a, Galatasaray'la ilgili göndermelerde bulundu. Yıldız oyuncuya, "Gel gerçek Aslan gel" diye hitap eden Taylan, taraftarların sevgi gösterilerini de "Sarı-Kırmızı kalpler" şeklinde Hakan'a söyledi. Başarılı oyuncu da Taylan'ın bu sözlerine gülerek karşılık verdi.