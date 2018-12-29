Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer açıklaması!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında son dönemde pek çok transfer spekülasyonu çıkmıştı. 24 yaşındaki oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

29 Aralık 2018, Cumartesi 13:38
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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer açıklaması!

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında son dönemde pek çok transfer dedikosu çıkmış, İtalyan devinin Hakan'ı satmak istediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili DAZN kanalına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki oyuncu, hakkında çıkan iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Milan'da mutluyum. Gennaro Gattuso ve ekibiyle çok mutluyum. Milan'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Gattuso, bazen bana sinirlense bile onunla olan ilişkim çok iyi. 

Gattuso, kazanmak isteyen bir teknik adam ve bu durumu kabul ediyorum. O, sizi uyardığı zaman hiçbir şey söylememek en iyisidir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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