A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 3. maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Skor perdesini açan isim olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinden binlerce Türk taraftarların Lüksemburg’a gelerek kendilerine karşılaşma boyunca destek verdiklerini vurgulayan, atmosferin çok iyi olduğunu dile getiren Hakan, ikinci yarı takım olarak yorgunluk belirtileri gösterse de kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Takım arkadaşlarının kendisi için çok değerli olduğunun altını çizen yıldız orta saha, Alman teknik adam Kuntz'a elinden gelen yardımı yapmaya çalıştığını ifade etti, ''Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocaya da yardımcı olmaya çalışıyorum. Orta sahamız çok iyi oyuncularla dolu. Dorukhan, Salih gibi. Dorukhan çok iyi bir performans gösterdi.'' dedi.







