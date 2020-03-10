İtalya'da etkisi artan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde futbol ile birlikte tüm spor müsabakalarının ertelenmişti. Kuzey bölgesi şehirlerinin karantiya alındığı İtalya'da maçların ertelenmesinin ardından milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan takımında antrenmanlarda pazartesi gününe kadar durduruldu.

Çalhanoğlu'nun idman ve maç eksiği olacak

Virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı idmanlar Pazartesi gününe kadar iptal olurken zaten bu bölgede hayat durmuş durumda. İnsanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı bölgede milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da bu dönemde idman yapamayacak. Serie A'da 3 Nisan tarihine kadar maçlar ertelendi ve Euro 2020'de en önemli kozlardan biri olacak Hakan Çalhanoğlu'nun maç eksiği olacak.





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