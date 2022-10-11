Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

İtalyan ekibinin gruptaki üçüncü maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü Hakan kaydetmişti.

Yıldız oyuncu ikinci maç öncesinde de iddialı açıklamalarda bulundu.





"SAHADA HE ŞEYİMİZİ VEREREK MÜCADELE EDİYORUZ"

Inter'in en önemli yıldızları arasında gösterilen Hakan, "Barcelona maçından önce mental hazırlığı önemsedik. Çünkü Barcelona'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk.

Mental olarak hazırsanız başarırsınız. Biz sahada her şeyimizi vererek mücadele ediyoruz" diye konuştu.





HAKAN, BARCELONA'YA ATTIĞI GOLÜ ANLATTI

Barcelona, karşısında Inter'in 1-0 kazandığı maçın tek golünü atan Hakan o anları şöyle anlattı; "Maçtan önce Onana ve Romelu yanıma gelip sağ taraftan şut atmamı söylediler. Kalecinin bu açıdan iyi olmadığını anlattılar. Topu orada aldığımda çok fazla düşünmeye de zamanım yoktu. Çok da iyi vurdum."

"BİZE KARŞI PEK FAZLA TAKIMIN ŞANSI YOK"

Takımdaki havayı ve oynadıkları oyunu da anlatan Hakan, taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Hakan, "Barcelona ile deplasmanda oynayacak olmak biraz zorlayıcı olabilir, ancak 90 dakika sahada her şeyimizi vererek savaşırsak bize karşı pek çok takımın şansı olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla sahaya çıktığı 11 maçta iki gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.



