Hakan Çalhanoğlu: Üç puanı elimizden kaçırdık

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Milliler’in en önemli oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu, “Cengiz’in oyuna girmesiyle daha iyi olduk. Hocanın değişiklikleri iyi oldu. İkinci yarıda pes etmedik ve iyi durduk” dedi. Cengiz Ünder ise “Üç puanı elimizden kaçırdık. Çok iyi top oynadık. Zeki’nin yakaladığı bir pozisyon var. Gol olsa 3 puanı ülkemize getirecektik” diye konuştu.