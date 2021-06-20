Hakan Çalhanoğlu: Sorumluluğu alıyoruz

Milli takımımızın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakan turnuvayla ilgili, "Öncelikle bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, rüyalar kurduk, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Siz nasıl üzgünseniz, biz de aynı şekilde üzgünüz. Bütün sorumluluğu, biz kaptanlar olarak alıyoruz. Ben, Burak abi, Ozan... Tüm oyuncular sorumluluğu alıyor" ifadelerini kullandı.

"Tecrübe kazandık"

27 yaşındaki futbolcu başarısız olmamızın nedeni olarak ise tecrübe eksikliğine değindi ve "En genç takım biziz, tecrübe eksiliğimiz olabilir. Tecrübe kazandık. Bundan önce biz kazandık. Burada da biz yenildik. Ama yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Dünya Kupası var. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.