Hakan Çalhanoğlu: 'Sıradaki gelsin'

Ocak ayı transfer döneminde Milan'dan ayrılacağı iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çıkan tüm dedikodulara rağmen takımında kaldı. Özellikle teknik direktör Gennaro Gattuso'nun takımda kalmasını istediği Hakan, İtalya Kupası maçında güçlü rakipleri Napoli'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Napoli maçında kısa süreli olsa da oyuna dahil olan Hakan, başarılı performansı ile beğeni toplarken milli futbolcunun bugün Roma Olimpiyat Stadyumu'nda ligde kötü giden ve kupadan elenen Roma'ya karşı ilk 11'de görev verilmesi bekleniyor.

Hakan, sosyal medya hesabından "Roma maçı öncesi son İtalya Kupası'nda Napoli’ye karşı aldığımız 2-0'lık galibiyet ile bir üst tura çıkmayı başardık. Yarın (bugün) Milan için büyük önem taşıyan bir karşılaşma var çünkü galibiyet elde edilmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için büyük avantaj yakalamış olacağız. İşte bu şekilde yolumuza devam edelim. Sıradaki takım gelsin." mesajını paylaştı.

Dündar KEŞAPLI - ROMA