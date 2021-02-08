Serie A zirvesinde Hakan Çalhanoğlu var. Bir süre görev yapamadıktan sonra Crotone mücadelesinde forma giyen ve iki asist yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece bu sezon İtalya'da en çok asist yapan iki oyuncudan biri oldu.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 8 asist yaptı ve Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Serie A'da en çok asist yapan oyuncu oldu. Bir çok yıldızı geçen Hakan bu sezon 2 tane de gol kaydetti.

İşte Serie A asist krallığı listesi