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Hakan Çalhanoğlu Serie A'da asist kralı

Milan forması giyen Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son oynanan Crotone maçında iki gol pası daha verdi. Yıldız oyuncu böylece İtalya'da bir çok ünlü ismi geride bıraktı ve Roma'dan Mkhitaryan ile birlikte en çok asist yapan oyuncu oldu

08 Şubat 2021, Pazartesi 23:43 Son Güncelleme:
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Hakan Çalhanoğlu Serie A'da asist kralı

Serie A zirvesinde Hakan Çalhanoğlu var. Bir süre görev yapamadıktan sonra Crotone mücadelesinde forma giyen ve iki asist yapan Hakan Çalhanoğlu, böylece bu sezon İtalya'da en çok asist yapan iki oyuncudan biri oldu.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 8 asist yaptı ve Roma'dan Henrikh Mkhitaryan ile birlikte Serie A'da en çok asist yapan oyuncu oldu. Bir çok yıldızı geçen Hakan bu sezon 2 tane de gol kaydetti.

İşte Serie A asist krallığı listesi

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