Hakan Çalhanoğlu: Şampiyonlar Ligi her zaman bir rüyadır

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de başarılı bir sezon geçiren Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda yarın Liverpool ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon önceki sezonlara göre daha çok gol ve asist yapmasının sırrının ne olduğu sorusuna Hakan Çalhanoğlu, "Sanırım işin sırrı kalbimde ve zihniyetimde. Kazanan bir zihniyete sahip bir takıma katıldım, bu yüzden buraya geldim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çünkü bana gerçekten yardımcı oldular. Farklı bir pozisyonda oynuyorum ve bundan gerçekten hoşlanıyorum çünkü daha fazla topa sahip oluyorum, gerisi benden, kalitemden ve takım arkadaşlarımdan gelmeli." sözleriyle cevap verdi.

"Sahada her şeyimi veriyorum"

Bu yıl daha tutarlı bir sezon geçirdiği yorumu üzerine ise Hakan Çalhanoğlu, Teknik direktör ve teknik ekip sayesinde kendimi geliştirdim. Oyuncuların gelişmesine yardımcı olmak için her gün buradalar. Bunu hissediyorum ve sahada her şeyimi veriyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizi destekleyeceklerini sanmıyorum."

"Milan takımından eski takım arkadaşların seni destekleyecek mi?" sorusuna Milli futbolcu,"Orada bir sürü arkadaşım var ama yarın bizi destekleyeceklerini sanmıyorum. Bununla ilgilenmiyorum çünkü sadece işimi yapmaya odaklandım. Kendimize odaklandık. Yarın savaşmalı ve maça mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız." dedi.

"Şampiyonlar Ligi her zaman bir rüyadır"

"Inter'e imza attığında Bu sezon tüm kulvarlarda mücadele etmeyi bekliyor muydunuz?" sorusuna ise başarılı yıldız, "Çok memnunum. Altı ay içinde bir kupa kazandım. İtalya Kupası'nı da kazanmak istiyorum ama Şampiyonlar Ligi her zaman bir rüyadır. Yarın ne olacağını göreceğiz. Birlik olup sahada neler yapabileceğimizi göstermeliyiz. Yarın oyunumuzu oynayabilirsek, iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.



