Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'e transfer oldu. Önümüzdeki sezon lacivert siyahlı kulübün formasını giyecek olan 27 yaşındaki futbolcu, iki Milano ekibi olan hem Milan hem de Inter'de forma giyen futbolcular kervanına dahil oldu.

Daha önce Brezilyalı Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Seedorf ve Roberto Baggio olmak üzere Avrupa'nın önde gelen isimleri başta olmak üzere birçok futbolcu, iki takımın da kadrosunda bulunmuştu.

3 yıllık İmzayı attı

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biten Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3 yıllık kontrata imza attı.