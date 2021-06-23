Hakan Çalhanoğlu; Ronaldo, Ibrahimovic gibi yıldızlarla aynı kaderi paylaştı
İtalyan devi Inter'e imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu; Brezilyalı Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Seedorf ve Roberto Baggio başta olmak üzere Avrupa'nın son dönemindeki yıldız futbolcuları gibi hem Milan hem de Inter formaları giymiş olacak.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, resmen Inter'e transfer oldu. Önümüzdeki sezon lacivert siyahlı kulübün formasını giyecek olan 27 yaşındaki futbolcu, iki Milano ekibi olan hem Milan hem de Inter'de forma giyen futbolcular kervanına dahil oldu.
Daha önce Brezilyalı Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Seedorf ve Roberto Baggio olmak üzere Avrupa'nın önde gelen isimleri başta olmak üzere birçok futbolcu, iki takımın da kadrosunda bulunmuştu.
3 yıllık İmzayı attı
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda biten Hakan Çalhanoğlu, Inter ile 3 yıllık kontrata imza attı.