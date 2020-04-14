İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımda kalmak istiyor.

Milan'ın önümüzdeki sezon adına futbolun patronu olarak Ralf Rangnick'i getirmesi gündemde ki Alman futbol adamı, daha önce Hakan Çalhanoğlu'nu Leipzig'e transfer etmek istemişti.

ILMILANISTA'ya göre daha önce Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Çalhanoğlu ile şimdilerde de Napoli ve eski takımı Bayer Leverkusen ilgileniyor.

Yine aynı haberde, devre arasında Fenerbahçe'yi reddettiği belirtilen Çalhanoğlu'nun Rangnick'in patronu olacağı Milan'da kalmak istediği aktardıldı.