İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından hem İtalyanca hem de Türkçe olarak Milan'a veda etti.

Hakan yaptığı paylaşımda, "Grazie di tutto Milan", "Herşey için teşekkürler Milan" açıklamalarında bulundu. 2017 yılından beri kırmızı siyahlıların formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 135 maça çıkıp 22 gol 34 asiste imza attı.

Geçtiğimiz gün Inter için sağlık kontrolünden geçen Hakan Çalhanoğlu, lacivert siyahlılarla senelik 6 milyon euro olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacak.







