Hakan Çalhanoğlu, Manchester United yolunda!

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Uzun zamandır Manchester United'ın kıskacında olan milli yıldız için İngiliz devinin Milano temsilcisi ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için kasasından 35-40 milyon euro arası bir meblağının çıkacağı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU PREMIER LIG YOLCUSU

Akşam'ın, İtalyan basınından aktardığı habere göre; Serie A devlerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni transfer Henrikh Mkhitaryan'ın gölgesinde kalmaktan rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

İtalya'da hem Milan hem de Inter'de forma giyen milli yıldızın Manchester United'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Akşam'ın aktardığı haberin devamında; Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 35-40 milyon arası bir bonservis talep ettiği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edildi.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU OLACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun transferinin 35-40 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi halinde, milli yıldız tarihin en pahalı imzasını atan Türk futbolcu olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmî maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.