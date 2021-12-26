Hakan Çalhanoğlu: Küfür yediğim için Milan maçındaki gole sevindim

Yaz transfer döneminde Milan'dan, Inter'in yolunu tutan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, transfer süreci ve kariyeri hakkında konuştu. 27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Milano derbisinin benim için kolay olmayacağını biliyordum. Çok hazırlandım o maça. Hiç kendimi baskı altına sokmadım. Penaltıcı bizde Lautaro Martinez, ondan sonra benim. Ama takım arkadaşlarım derbide benim kullanmamı istedi. Çünkü benim şut kalitem ondan daha iyi." Inter'e geçtiğimde çok tepki aldım. Zoruma gitti bu durum. Sonuçta Milan yedi sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı."

'Milan'dan daha iyiyiz'

"Ayrılığımın çok farklı sebepleri de var. Milan bunları açıklamadı. Her şey bana kaldı. Golü attıktan sonra sevinç yaşadım çünkü orada çok küfür yemiştim. Inter'de beni çok güzel karşıladılar. Milan'da oynadığım için İtalya'ya alışmıştım. Artık İtalyanca da biliyorum. Takım çok kaliteli. Bana göre Milan'dan daha iyi kadromuz var. Sağ olsun hoca (Simone Inzaghi) da beni çok istedi. Inter'de daha farklı bir rolde oynuyorum."

'Adapte olmakta zorlandım'

"Milan'da 10 numara oynuyordum. Burada Barella, Brozovic ve ben 6-8 pozisyonunda değişimli oynuyoruz. Yeni role adapte olmakta zorlandım. Ne zaman ne yapacağını bilmen gerek. Pozisyonumu buldum diyebilirim. A Milli Takım 'da da en son 6 numara pozisyonunda oynadım. Geriden top alıp oyun kurmayı sevdiğim için bana çok uyuyor."