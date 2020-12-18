Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasındaki görüşmeler sürüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın bu sezonki en önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyel kulübüyle kontrat görüşmelerini sürdürüyor. Milan, milli yıldızımızı mutlaka takımda tutmak istese de ücret konusunda henüz ortak bir noktaya gelinmiş değil.

La Gazetta dello Sport, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme adına yıllık 5 milyon Euro maaş artı bonuslar talebinde bulunduğunu İtalyan ekibinin ise 3.5 milyon Euro'luk bir yıllık ücret önerdiğini belirtiliyor. Çarşamba günü Maldini ve Massara, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle bir araya gelse de henüz bir sonuç alınmış değil ve Hakan'ın ücret talebinde indirime gitmesi bekleniyor.

Takımdan bonservissiz ayrılma ihtimali doğabilecek Hakan Çalhanoğlu için İngiliz devi Manchester United'ın girişimlerde bulunduğu aktarılmakta.