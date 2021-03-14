Hakan Çalhanoğlu için yeni iddia!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, uzun bir süredir İngiliz devi Manchester United'a gideceği konuşuluyordu. Ancak İtalyan basının yer alan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Siyahlılar ile yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi. Bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha oyuncusunun, ilk tercihi Milan olacak. Bu sezon 30 maça çıkan Hakan, 6 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.